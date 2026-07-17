PUBLIC AUCTION
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SATURDAY JULY 25 AT 10:00 A.M.
(RAIN DATE SUN. JULY 26)
415 CENTER ST., BRAIDWOOD IL
OWNERS: JOE AND JUNE HARTSFIELD
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HINTZE AUCTION SERVICE INC. MAZON IL
BOB HINTZE AUCTIONEER
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07/31/2026 (1 week)