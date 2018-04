Earthquake Tiller Front Line 5.50 horsepower, only used 3 or 4 hrs., 3 or 4 yrs. old; Welding table, 60x60, 1” top stell plate, 5” legs, 1/2 thick, 36” high; Stainless Stell kitchen sink w/ Moen faucet & sprayer attachment; 36” Oak bathcroom vanity & top; 815-390-5193 or 815-671-6365. cc16a-17b