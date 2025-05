Sat., June 7, Bruno Estate Auction - Coal City, IL

ESTATE AUCTION

FOR LOUIS "BUD" & PHYLLIS BRUNO

SATURDAY JUNE 7 AT 10:00 A.M. ( RAIN DATE SUNDAY JUNE 8)

230 WEST 2nd STREET, COAL CITY IL 60416

CHECK AUCTIONZIP.COM I.D. 9525 FOR LISTING AND PHOTOS

JOHN DEERE S240 RIDING TRACTOR 24 HP, 48" CUT, W/127HRS LIKE NEW- CRAFTSMAN 7 HP SELF PROPELLED LAWNMOWER-46" LAWN SWEEPER-LAWN ROLLER-YARDWORK PULL TYPE FERTILIZER-TORO ROTOTILLER-TWO WHEEL DUMP LAWN CART-LAWN AND GARDEN TOOLS-

CIRCULAR SAWS, BRADLEY CHAIN SAW, DELTA 6" BENCH GRINDER, DUNLAP TAP DIE SET, KELLER 6' LADDER, CRAFTSMAN (7 1/2" TABLE SAW, CORDLESS DRILL, BELT SANDER, SHOP VAC)-DIETZGEN DRAWING INSTRUMENT, HAND TOOLS-

1951 PACEMAKER II WHIZZER-

12' SEA NYMPH ALUMINUM BOAT W/ 5 1/2 HP EVINRUDE MOTOR W/TWO GAS CANS &OARS-

ANTIQUE FISHING REELS (GARCIA 4600 CB, MITCHELL 301, SHAKESPHERE 1964 MARHOFF, SHAKESPHERE 1905 DEUCE, SHAKESPHERE 040 SUPER SIGNA, NO. 450 SOUTH BEND)-VTG. CLEARLAKE 3 PC. BAMBOO FLY ROD- VTG. ST CROIX 2 PC. FLY ROD-NUMEROUS LURES SUCH AS JITTERBUGS BY FRED ARBOGAST, HEDDON BASSER, HULA POPPER,CREEK CHUBS, MANY MORE.

BOY SCOUTS OF AMERICA CANVAS BACK PACK-WESTERN FIELD HUNTING PANTS &JACKET-MENS GOLF CLUBS-TWO LADIES BIKE-VIVITAR TELESCOPE-

TEN VTG TIN & COPPER MINERS LAMPS SIGNED STAR GRIER BROS. PITTSBURG 1800-LOUISVILLE POTTERY 5 GAL INDIAN HEAD JUG-VTG US NAVY WWII LIGHT -POSTCARDS-KAMAKA PINEAPPLE UKULELE-VTG BINOCULARS-

AMERICAN SWEETHEART WHITE OPALESCENT DINNERWARE PCS.-LENOX FIGURINES-HAND PAINTED DRESSER SET-HOBNAIL & MODERNTONE DEP.- BEELEEK VASE-CRYSTAL GLASSWARE-

TWO WHIRL POOL REFRIGERATORS-CROSLEY CHEST TYPE FREEZER-KENMORE WASHER AND DRYER-TWO SAMSUNG FLAT SCREEN TV'S-SHARK ROTATOR PROFESSIONAL VAC-

SOFA AND LOVESEAT-RECLINER LIFT CHAIR-QUEEN SIZE MATTRESS & BOX SPRING, LIKE NEW-GLIDER ROCKER-KITCHEN TABLE & CHAIRS-CARD TABLE & FOUR CHAIRS-FOUR BAR STOOLS-PATIO FURNITURE-LAMPS-BEDDING-

LAMPS- BEDDING -NUMEROUS SMALL KITCHEN APPLIANCES AND HOUSEWARES

