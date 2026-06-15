Public Auction June 20
PUBLIC AUCTION
SAT JUNE 20, 10:00 A.M (RAIN DATE SAT. June 27)
415 n. Center st. Braidwood. Il.
Owners: Joe and June HARTSFIELD
THIS IS THE FIRST OF TWO AUCTIONS SECOND. SEOND AUCTION SAT. JULY 25, ANT. FURNITURE, GLASSWARE, COLLECTABLES, 200 PLUS PCS. OF VTG RUBY GLASS AND SO MUCH MORE.
2019 XL2 CUB CADET RIDING LAWN MOWER W/42" CUT,22 HP KOHLER MOTOR,EXCELLENT-CUB CADET 28" lawn sweeper-M. WARDS ROTOTILLER-RYOBI TRIMMER-TROYBILT SELF PROPELLED LAWN MOWER-B/D LEAF HOG-PULL TYPE LAWN ROLLER-B/D MITER SAW-CIRCULAR SAW-CRAFTSMAN (3" BELT SANDER,BENCH EMERY, 84 PC. TOOLSET,NEW, NUMEROUS HAND TOOLS)-MILWAUKEE DRILL-DEWALT SAWZALL-DEWALT RECIPROCATING SAW-ROUTER W/TABLE-STARRETT 398 LAZER,NEW-exact pitch digital protractor mod. 360,new-GEN II 8 80 LAZER LEVEL-RAYTEK TEMP GA. NEW-PROTO GEAR PULLER-16' EXT. LADDER-HUSKY 8' LADDER-WHEEL BARROW-DINNER BELL W/YOKE-IRON GRATE 70" x 36"- wood & metal wagon wheels-MULE HIDE SHINGLE ADV. SIGN-QUAKER STATE MOTOR OIL METAL SIGN-SEVERAL OIL LAMPS-RETRO ALUM. DRINKING GLASSES-MILK BOTTLES-20 GAL CROCK-5 GAL.RED WING JUG-CROCK JUG W/WIRE HANDLE-SEVERAL CROCKS & BOWLS-NORTH WESTERN 5 CENT VENDING MACHINE-LEATHER/METAL BRASS HORSE COLLAR-CAST IRON PUMP-STEAMER TRUNK-VTG. DOCTORS CABINET-NUMEROUS PRIMITIVES-H. DUTY WIRE RACKS-NUMEROUS STANDARD OIL CO. MEMORABILIA-SCHWINN GIRLS & BOYS BIKES-THREE BB GUNS (MOD 25, LIKE NEW-DAISY LEVER ACTION W/BOX-DAISY PUMP)-Fishing poles & lures-WROUGHT IRON PATIO SET-4 LAWN CHAIRS-AMISH WOODEN BENCH-HANGING 5 BASKET PLANT HOLDER-CONCRETE PATIO BENCH-CONCRETE BIRD BATH-LAWN ORNAMENTS-PARTIAL LISTING ONLY, GO TO AUCTIONZIP.COM I.D.9525 FOR MORE LISTING AND PHOTOS . VERY CLEAN SALE.
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LIC. # 440000682. Phone 815-228-7634
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06/29/2026 (1 week)