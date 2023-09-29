Public Auction: Coal City, IL
PUBLIC AUCTION
OWNER: JUDY NOVY
SATURDAY OCT 7, STARTING AT 10:00 AM
(RAIN DATE SUNDAY OCT. 8)
580 S. MAZON, COAL CITY IL
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PARTIAL LISTING ONLY
ANT. ROUND CAST IRON WOOD POT BELLY STOVE EXCELLENT CONDITION-TWO ANT. WALL CLOCKS-ANT CAST IRON BED-NUMEROUS PICTURES-REVERSE PAINTING-LG PRIMITIVE TYPE WALL MIRROR-SOFA TABLE-NUMEROUS DEP GLASS- VASELINE GLASS-HAND PAINTED PLATED-LG. PLATTERS-COLLECTION OF COFFEE GRINDERS-COMPLETE SET OF BLUE WILLOW DINNER PLUS COMPLETER PCS-SET OF CHRISTMAS DINNERWARE-COLLECTION OF ROOSTERS-LG. ASST OF CHRISTMAS AND HALLOWEEN DÉCOR- THIS IS ANOTHER GREAT SALE. COME AND JOIN US.
AUCTIONEER BOB HINTZE
LIC#440000682
PHONE 815-228-7634 OR 815-252-1911
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Time remaining: 99%
10/08/2023 (1 week)
10/08/2023 (1 week)