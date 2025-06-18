PT Village & Deputy Clerk - Village of Gardner, IL
HELP WANTED
PART-TIME POSITION OPEN
VILLAGE OF GARDNER
TO LEARN ALL DUTIES OF VILLAGE CLERK AND DEPUTY CLERK
FLEXIBILITY WITH WORK HOURS IS NEEDED TO FILL IN ON AS-NEEDED BASIS
MUST BE A RESIDENT OF GARDNER
GENERAL OFFICE AND COMPUTER KNOWLEDGE
ABILITY TO WORK WELL WITH THE PUBLIC
ACCOUNTING KNOWLEDGE HELPFUL
SALARY RANGE $15-20, COMENSURATE WITH EXPERIENCE
(PART-TIME, NO BENEFITS)
SUBMIT RESUME TO: VILLAGE CLERK, VILLAGE OF GARDNER,
302 N. CENTER STREET, P O BOX 545, GARDNER, IL 60424
OR EMAIL TO patm@villageofgardner.org
Ad Category:
Time remaining: 100%
07/01/2025 (1 week)
07/01/2025 (1 week)