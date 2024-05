Coal City - 385 E. Short Dr. (Meadow Estates Sub. behind Ace) Fri. & Sat. May 10-11. 8am-4pm. Multi family, Girls 7-10, boys 6-14, boys 0-12 months, shoes, juniors + Ladies S-XL, Womens 1X, young men, baby toys, high chair, baby jumper, house hold items and much misc.