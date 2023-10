Estate Auction - Braceville, IL

ESTATE AUCTION

OCTOBER 14, STARTING AT 10:00 AM.

(RAIN DATE SUNDAY OCTOBER 15 )

401 W SOUTH RAILROAD STREET, BRACEVILLE, IL

MRS. HELEN (MIKE) HUSTON,

GO TO AUCTIONZIP.COM FOR LISTING AND PHOTO'S

PARTIAL LISTING ONLY

ANT. FURNITURE: BANER & CO. UPRIGHT PIANO- SECRETARY BOOKCASE-2 ANT KITCHEN CABINETS-FULL SIZE BED W/PINEAPPLE FINALES-DESK, MISSION OAK?-DROP LEAF TABLE-PRESSED BACK CANE SEAT CHAIRS-ANT DRESSER W/GLOVE BOXES-SEVERAL DRESSERS-NUMEROUS CHAIRS-ANT. ROCKER-ICE CREAM TABLE W/4 CHAIRS-CEDAR CHEST-SMALL TABLES-FOLDING SCREEN-PICTURES & MIRRORS-TABLE LAMPS-FLOOR LAMPS-WOODEN BABY CRADLE-NUMEROUS OLD FURNITURE-

PRIMITIVES & COLLECTABLES: OAK CRANK PHONE-ARROWHEADS-SINGER TREADLE SEW MACHINE-CHILDS SCHOOL DESK-TRUNKS-10 & 5 GAL CROCKS-SEVERAL CROCKS-CROSS CUT TWO MAN SAW-BUCK SAWS-SEVERAL KEROSENE LAMPS-WOODEN BARREL-COPPER POT-PORTABLE LOOM W/ALL ATTACHMENTS-COFFEE GRINDERS-CANNING JARS GALORE-CHICKEN SCALES-GONE W/WIND LAMP BASE-COPPER BOILERS-ONE ROW PLANTER-HAY HOOKS-MILK CAN-BIRD CAGE ON STAND-SHAVING MIRROR-SAD IRONS-ADV. POP BOTTLES-CAST IRON BELL-FIRE HELMETS-BRACEVILLE FIRE PROTECTOR BAG-THREE OLD TOY TRUCKS-SLEDS-GUITAR-

THREE CRANBERRY SOUVENIR CUPS-PRESSED GLASS BOWLS-DEP. GLASS-MILK GLASS-CARNIVAL GLASS-CRYSTAL STEMWARE-DINNERWARE-CANDLE HOLDERS-TEA POTS-PEWTER ITEMS-SILVERWARE SETTING FOR 12-COPPER ITEMS-CELLULOID DRESSER SET-KUNDO ANNIVERSARY CLOCK-SESSIONS MANTLE CLOCK-

AUCTIONEER: BOB HINTZE MAZON, IL

LIC# 440000682

PHONE 815-228-7634 OR 815-252-1911