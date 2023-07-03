ANTIQUES, PRIMITIVES & COLLECTIBLE AUCTION
ANTIQUES, PRIMITIVES & COLLECTIBLE AUCTION
SAT. JULY 8, STARTING AT 10:00 AM
580 SOUTH MAZON ST.
COAL CITY, IL
OWNER: JUDY NOVY
GO TO AUCTIONZIP.COM I.D. 9525 FOR LISTING AND PHOTOS
PARTIAL LISTING ONLY: L.E. DELUXE CLASSIC ROADSTER PEDAL CAR-NUMEROUS BLACK AMERICANA ITEMS INCLUDING (( ASHTRAY CIGAR STAND, DANCING MINSTREL, NUMEROUS ADV PICTURES))- COCA COLA BANK SPRITE BOY PIXIE- JOE COCA COLA SERVING GUY-COCA COLA ADV SIGN-PEPSI COLA THERMOMETER-CAST IRON TURTLE TOBACCO SPITTOON DTD 1897-COFFEE GRINDERS-SALT BOXES-ADV CIGAR TINS-OUTDOOR DECORATIONS-JEWELRY-THE LIST GOES ON AND ON WONDERFUL SALE.
NOTE: LOTS OF SHADE
HINTZE AUCTION SERVICE INC.
LIC #440000682
PHONE: 815-228-7634 OR 252-1911
Ad Category:
Time remaining: 100%
07/17/2023 (1 week)
07/17/2023 (1 week)