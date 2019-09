2 Garage Sales, 213 E. Main & 7950 E. Braceville Rd., Thur. & Fri., Sept. 19 & 20, and Thur. & Fri., Sept. 26 & 27, 9a.m.-5p.m. Household, linens, queen bed, men’s women’s & kid’s clothes (some new), toys, fishing lures, fall & Xmas decorations and old stuff! Lots of misc. cc38a-b